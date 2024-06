Sucesso nos anos 80, cantor Nahim é encontrado morto em SP; entenda

Sucesso nos anos 1980, o cantor Nahim, de 71 anos, foi encontrado morto na residência em Taboão da Serra (SP) na manhã desta quinta-feira, 13. O caso será registrado preliminarmente como morte suspeita.

De acordo com o portal G1, a suspeita é que ele tenha caído de uma escada. Nahim Jorge Elias Júnior era natural de Miguelópolis, interior do estado, e fez sucesso nos anos 80 quando participava de programas de auditório.

Carreira

Na época, ele foi vencedor do quadro “Qual É a Música?”, do Programa Silvio Santos, no SBT. O artista ganhou projeção nacional com os hits “Dá Coração”, “Coração de Melão” e “Taka Taka”.

No mesmo período, gravou seu primeiro disco em português. Ao todo, ele lançou mais de 14 discos e 86 músicas. Ao longo da carreira, participou de programas de televisão como “A Fazenda”, reality show da TV Record.

Leia também:

1. Governo de Santa Catarina prorroga ICMS para empreendedores com negócios no RS; entenda

2. O Município nunca foi tão lido na história: entenda como a transformação digital fez o jornal romper barreiras

3. Motociclista morre após colisão contra carro em São Bento do Sul

4. Corpo de homem é encontrado esquartejado em Herval do Oeste

5. Samae de Brusque irá realizar limpeza em dois reservatórios e cisternas na quinta-feira



Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: