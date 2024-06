Adolescente é apreendido após assaltar motorista de aplicativo em Brusque

Um adolescente de 17 anos foi preso em Brusque por roubo e tráfico de drogas em Brusque na manhã desta quinta-feira, 13. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Furtos e Roubos (DFR).

Conforme apurado pela FR, na madrugada do dia 22 de maio, um motorista de aplicativo teria aceitado uma corrida que se iniciou nas proximidades do Hospital Azambuja.

Durante o trajeto, o passageiro teria sacado uma arma de fogo e anunciado o assalto, fazendo com que a vítima saísse do carro. O jovem roubou o carro, um celular, a carteira e dinheiro do motorista. A vítima foi socorrida por populares que acionaram a polícia.

As investigações identificaram o autor do crime e foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dele. As ações foram realizadas pela Vara da Infância e Juventude de Brusque.

O carro da vítima foi encontrado dois dias após o crime, abandonado em uma rua.

Drogas na residência

Durante as buscas na residência do menor foram encontradas grande quantidade de drogas (maconha, cocaína e ecstasy), além de uma balança de precisão e o celular do motorista de aplicativo.

Além do roubo, ele também foi autuado por tráfico de drogas. Ele será apresentado à Promotoria da Infância e Juventude.

Leia também:

1. Governo de Santa Catarina prorroga ICMS para empreendedores com negócios no RS; entenda

2. O Município nunca foi tão lido na história: entenda como a transformação digital fez o jornal romper barreiras

3. Motociclista morre após colisão contra carro em São Bento do Sul

4. Corpo de homem é encontrado esquartejado em Herval do Oeste

5. Samae de Brusque irá realizar limpeza em dois reservatórios e cisternas na quinta-feira



Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: