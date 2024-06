O mês de junho avança para o seu décimo terceiro dia, apresentando um padrão climático atípico no Vale do Itajaí, considerando a época do ano, devido a um bloqueio atmosférico que está impedindo a chegada de eventos de frio e precipitação à região.

Nesse contexto, Brusque está, nesta quinta-feira, prestes a então completar 17 dias consecutivos sem registros de chuva representativa.

O último evento pluviométrico relevante ocorreu em 28 de maio, quando na ocasião, o município pontuou um acumulado médio de 36,5 mm.

Neste período já superior a duas semanas, o sol destacou-se como elemento central, emergindo entre variação de nuvens que oscilavam, ora apresentando maior densidade, ora exibindo-se mais dispersas.

No entanto, mudanças no atual cenário climático começam a despontar no horizonte, mas apenas a partir da segunda quinzena do mês.

Quem traz detalhes sobre essa expectativa é o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco seus conhecimentos sobre o tema.

O boletim, gentilmente compartilhado junto à nossa coluna, está exposto logo após a foto exibida a seguir.

Brusque segue sem frio e chuva

*Boletim: Climaterra >>

O bloqueio atmosférico, que vem impedindo o ingresso de eventos de frio e chuva para Brusque e todo o Vale do Itajaí, continuará a influenciar as condições do tempo sobre a região.

Em termos práticos, as notícias são as melhores possíveis para quem planeja atividades externas, seja de trabalho ou lazer, entre esta quinta-feira e o fim de semana. O sol segue aparecendo entre algumas nuvens.

Talvez no domingo, entre o fim da tarde em direção à noite, algum evento de chuva não possa ser descartado, por conta da aproximação de uma frente fria.

Quanto às temperaturas, até lá, o padrão atípico de aquecimento nas tardes prossegue, diante de máximas previstas entre 26 a 30°C.

Projeção de frio e chuva

Ao avaliarmos as condições climáticas previstas para a próxima semana, notamos os simuladores apontando uma possibilidade maior de chuva já na segunda-feira em Brusque e região, embora baixos volumes sejam esperados.

Além disso, a segunda quinzena de junho promete ser mais úmida e fria, em comparação com os primeiros 15 dias; mas apenas a partir do dia 20 em diante.

Isso significa que as precipitações tendem então a se manifestar com mais frequência, acumulando de forma mais abrangente e expressiva nos últimos dez dias do mês.

Quanto às temperaturas, o aquecimento atípico que caracterizou um ‘veranico’ de junho não deve continuar (na segunda quinzena), devido à expectativa da volta de um padrão mais próximo do inverno.

Apesar disso, até o momento, não há previsão de frio muito intenso, pelo menos até o dia 20 em Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Continuamos acompanhando as atualizações dos simuladores, que estão sujeitos a mudanças à medida que novas informações são incorporadas.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK