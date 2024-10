Super Sábado: Núcleo de Dom Joaquim da CDL de Brusque promove evento neste dia 19

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, por meio do Núcleo de Dom Joaquim, promove neste sábado, 19, mais uma edição do Super Sábado.

O evento, semelhante às edições do Sábado Fácil, acontece neste dia exclusivamente no bairro, das 8h às 13h, com diversas ações para adultos e crianças, no pátio da paróquia Santa Catarina.

Na oportunidade o público poderá conferir serviços como atividades educativas, brinquedos recreativos, vacinação, sorteios de brindes das empresas nucleadas, apresentação musical e trenzinho.

“Convidamos a todos os moradores de Dom Joaquim e região a aproveitar as atividades e serviços ofertados neste dia, bem como prestigiar o comércio local”, diz o presidente da CDL de Brusque, Valter Kohler.

