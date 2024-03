Suspeito de integrar grupo que matou e escondeu corpo de jovem em cemitério é preso na Serra catarinense

Um homem suspeito de integrar um grupo apontado por matar e esconder o corpo de um jovem dentro de uma sepultura em São Joaquim, na Serra catarinense, foi preso pela Polícia Civil na última quinta-feira, 7.

O crime, revelado no início do ano, resultou em duas operações com três prisões adicionais.

A mais recente detenção ocorreu na quinta-feira, 7, no interior do município. Apesar da tentativa de fuga e refúgio em uma área de mata, o indivíduo foi capturado.

O desaparecimento oficial da vítima, de 24 anos, foi comunicado pela família à polícia em janeiro. No dia 9 do mesmo mês, a informação de que a vítima estava no cemitério da cidade chegou aos policiais.

Todos os detidos são membros de uma organização criminosa, conforme a Polícia Civil. Além das quatro prisões, foram executados seis mandados de busca e apreensão.

Homicídio quintuplamente qualificado

Os suspeitos enfrentam acusações de homicídio quintuplamente qualificado, incluindo motivo torpe, motivo fútil, emboscada e a intenção de ocultar outro crime.

A captura do último fugitivo ocorreu na quarta-feira, 6, durante a segunda fase da operação destinada a prendê-lo. Após escapar, o suspeito permaneceu escondido na mata até a madrugada de quinta-feira, 7, quando foi detido ao tentar entrar em um prédio na região central da cidade.

As investigações estão em andamento, aguardando novas diligências para esclarecer completamente o caso, de acordo com a polícia. A operação recebeu o nome de “Campo Santo” devido ao assassinato da vítima e à ocultação de seu corpo no interior de um cemitério.

Leia também:



1. Brusque pode ter sua primeira onda de calor de 2024; entenda critérios

2. Identificado motociclista que morreu em acidente no Souza Cruz, em Brusque

3. Saiba como estão as negociações para o reajuste anual dos servidores de Brusque, Guabiruba e Botuverá

4. Saiba quais obras a Prefeitura de Brusque pretende executar com empréstimo de R$ 100 milhões

5. Secretária da Saúde comenta ações realizadas pela prefeitura para combater a dengue e a Covid-19 em Brusque

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: