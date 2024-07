Suspeitos de matar homem com disparo de arma de fogo em Indaial são presos em Blumenau

Três, dos quatro, suspeitos de matar Renan Conrado dos Santos, de 30 anos, com um disparo de arma de fogo foram presos em Blumenau. As prisões aconteceram no dia 17 de julho, nesta segunda-feira, 22, e quarta-feira, 24.

Segundo a Polícia Civil foram cumpridos dois mandados de prisão temporária para os suspeitos e seis de busca e apreensão domiciliar em Blumenau. Os mandados são referentes à investigação que apura o homicídio de Renan, que aconteceu no dia 18 de janeiro, e os suspeitos pela morte.

Até o momento cinco suspeitos foram identificadas como autoras do crime, sendo decretada a prisão temporária de quatro suspeitos. Dois dos suspeitos foram presos na região do “Brooklin”, no bairro Passo Manso, já outro foi localizado no Presídio Regional de Blumenau cumprindo a pena por outro crime.

O quarto suspeito com mandado em aberto fugiu para o estado do Pará, e é considerado foragido. Todos os mandados de busca e apreensão foram realizados na segunda-feira, 22, no bairro Passo Manso. Foram localizados diversos aparelhos celulares e 150 gramas de cocaína.

A investigação segue para esclarecer a motivação e a identificação de outras pessoas envolvidas. O inquérito policial deve ser concluído no prazo de 30 dias.

Sobre o crime

Renan Conrado dos Santos Pereira, de 30 anos, foi morto no dia 18 de janeiro, por um disparo de arma de fogo, porém seu corpo foi encontrado apenas no dia 21 de janeiro no rio Benedito, em Timbó.

Após seis meses, foi demonstrado que Renan foi morto em Indaial e seu corpo foi deixado no rio Benedito, em Timbó, e seu carro abandonado em Blumenau. O corpo dele foi localizado.

