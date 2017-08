Uma frente fria chegou ao sul do Brasil nesta terça-feira ,08, trazendo chuva à Brusque, depois de vários dias seguidos com a ação do tempo seco.

Após o sol aparecer por entre nuvens na parte da manhã, a instabilidade se intensificou à tarde, quando tivemos a passagem da trovoada por nosso município, com baixos volumes de precipitação, acumulados não passaram dos 5 mm.

Abaixo temos a imagem do Radar da Aeronáutica, mostrando a instabilidade então se aproximando de nossa cidade nesta tarde, podendo ser observado nas manchas em amarelo/vermelho da figura do mapa:

A tendência para esta quarta-feira, segundo dados da Epagri/Ciram, é céu ainda encoberto na madrugada, com possibilidade de chuva fraca e isolada em todas as regiões de SC neste período. No decorrer do dia sol entre algumas nuvens no Vale do Itajaí.

Temperatura: Baixa ao amanhecer e agradável durante o dia.

Vento: sudoeste com variações de sudeste do Oeste ao Litoral Sul e, com variações de sul nas demais regiões, fraco a moderado com rajadas.

Sistema: a frente fria se afasta e um sistema de alta pressão avança pelo Sul do Brasil.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas registradas nesta terça-feira em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: