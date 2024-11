Trânsito no entorno do cemitério Parque da Saudade será alterado neste sábado de Finados

A Prefeitura de Brusque divulgou que o trânsito nas regiões do entorno ao cemitério Parque da Saudade será alterado neste sábado, 2, Dia de Finados.

De acordo com a Diretoria de Trânsito, os veículos poderão acessar o cemitério pelas vias Bulcão Viana, Ricardo Knihs e José Erbs. Em frente ao estacionamento do cemitério, o acesso permanecerá com sentido duplo, ficando proibido seguir em direção ao Centro pela rua Bulcão Viana.

A diretoria ainda destaca, que nas ruas Bulcão Viana, Ricardo Knihs e José Erbs, proximidades do cemitério, estarão implantadas placas de proibição de estacionamento para permitir uma melhor fluidez do trânsito.

Leia também:

1. Após experiências no exterior, hematologista Brigitte Brandes retornou para Brusque, onde construiu longa história na Medicina

2. Teatro, exposição e shows: confira o que fazer em Brusque e região neste fim de semana

3. Censo revela novo perfil dos responsáveis pelas residências em Brusque

4. Confira programação das igrejas de Brusque e região para o Dia de Finados

5. Secretaria de Saúde de Guabiruba divulga Processo Seletivo Simplificado para novos profissionais da área da saúde

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: