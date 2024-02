Por Develon da Rocha, presidente do Sindeventos (Sindicato das Empresas de Promoção e Organização de Feiras, Congressos e Eventos de Santa Catarina)

Claro que há exceções, mas quando se visita um lugar o que vem na mente são as companhias – família, amigos e novos amigos, eventos e, em muitos casos, aglomeração com um clima festivo. São pessoas que querem celebrar a vida com novas experiências e a absorção de culturas diferentes. O turismo é um setor agregador, tanto que bares, restaurantes e festas são alguns exemplos de que o que torna uma cidade, região, estado ou país um sucesso no segmento são seus cartões de visitas ao público.

Digo isso porque somos responsáveis por boa parte do Produto Interno Bruto catarinense (PIB). E não à toa. Santa Catarina se tornou referência internacional, reunindo atrações para todos os gostos. Entre o frio da serra e o calor do mar temos uma gama enorme de atividades para o público, como águas termais, turismo de aventura, gastronomia de excelência e eventos reconhecidos mundo afora.

Ocorre que somos um setor ainda em recuperação das perdas da pandemia, com diversas empresas mostrando sua resiliência, inovando sempre e contando com o apoio do poder público, que é essencial. Mas é a iniciativa privada que deve liderar os processos, sempre contribuindo e procurando apoio de prefeituras, câmaras de vereadores, governos estaduais, Congresso Nacional e a presidência da República.

Em nossa região, a união entre os empresários se faz preponderante para o sucesso das empreitadas locais. Se somos referência, ainda temos muito a percorrer, não visando a competição, mas, sim, o crescimento comum. A expressão “a união faz a força” é pra lá de batida, mas verdadeira. A troca de experiências, a organização de fornecedores, festas conjugadas em harmonia, em datas próximas, são apenas exemplos que podem alavancar nossa região.

Nada se faz do dia para a noite e o planejamento é essencial para que o resultado seja satisfatório, além, obviamente, de verbas. Estamos à disposição para discutir, trocar ideias, resolver dúvidas e contribuir. Com esta união ninguém vai nos segurar.