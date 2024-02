Unifebe participa de sessão especial da Alesc em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil

A Unifebe, representada pela reitora da instituição e membro da comissão Santa Catarina-Itália, professora Rosemari Glatz, prestigiou na noite desta segunda-feira, 26, a sessão especial realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), dedicada às comemorações do sesquicentenário da chegada dos primeiros italianos ao Brasil.

Além de integrar a comissão, a instituição fará a editoração e diagramação do livro comemorativo pelos 150 anos da grande imigração italiana no Brasil. O título contará com um capítulo escrito pela reitora, abordando a imigração italiana na região de Brusque, Botuverá, Gaspar Guabiruba e Nova Trento. A editora da Unifebe também fará a reedição do livro Vencer ou Morrer, do autor italiano Renzo Maria Grosseli.

A Sessão

A homenagem, realizada em Florianópolis, foi proposta pelo deputado Vicente Caropreso (PSDB) e presidida pelo presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal (MDB). Na ocasião, autoridades, representantes da comunidade ítalo-catarinense e de diversos setores da sociedade celebraram a relevância histórica e cultural dos imigrantes italianos para o desenvolvimento econômico e social do país, mas, especialmente, para Santa Catarina.

A cerimônia homenageou ainda 21 entidades catarinenses que preservam a história e a memória dos imigrantes italianos. Durante a sessão, os parlamentares também condecoraram a cônsul-geral da Itália pelos estados do Paraná e Santa Catarina, Eugênia Tiziana Berti, proponente da solenidade.

