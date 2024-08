Unimed Brusque fecha parceria com a ONG de proteção animal Pata, de Guabiruba

A Unimed Brusque oficializou a sua parceria com a ONG Pata, Protegendo os Animais com Todo Amor, de Guabiruba, nesta quinta, 22. A cooperativa irá destinar à organização os materiais plásticos arrecadados na campanha Tampinha do Bem.

O objetivo da campanha é transformar materiais descartados em recursos financeiros para apoiar instituições sem fins lucrativos que precisam de ajuda para manter sua estrutura e colaborar com a comunidade em sua proposta de atuação.

Podem ser arrecadadas tampinhas plásticas de garrafas de refrigerante, água mineral, suco, leite, produtos de limpeza, creme dental, entre outros.

O diretor superintendente da Unimed Brusque, Dr. Mauro Flores, destaca a importância da colaboração com instituições atuantes na comunidade como a Pata. “A missão da Unimed é proporcionar soluções em saúde e nosso olhar vai muito além disso. Queremos promover mais qualidade de vida para as pessoas e para o meio ambiente, e a causa animal é fator determinante para que isso aconteça.”

Além da causa animal, a campanha também impacta o meio ambiente. O Brasil produz cerca de 3,44 milhões de toneladas de lixo plástico todos os anos, segundo estudo do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, e grande parte é descartada de forma inadequada. Ações como esta reforçam a importância da reciclagem e da preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, diminuindo a necessidade de extração de novos recursos naturais do planeta.

Protegendo os Animais com Todo Amor

A Pata existe desde 2013 em Guabiruba e trabalha no auxílio a animais em situação de rua, de maus tratos ou que estão com famílias carentes. Os animais amparados ficam em lares temporários de voluntários, até encontrarem um lar definitivo.

A ONG se mantém através de doações e fundos arrecadados em eventos e rifas promovidas por voluntários e outras ações da comunidade. A verba obtida será destinada a apoiar os custos com consultas veterinárias, internações, exames, castrações e remédios.

Pontos de coleta

Para contribuir com a campanha, basta levar tampinhas plásticas higienizadas aos pontos de coleta, que inicialmente são a Clínica Unimed Brusque do bairro Steffen, o Laboratório Unimed do Centro, a clínica de Guabiruba e a de São João Batista.

A campanha iniciou em agosto e necessita de mais pontos de coleta para facilitar a arrecadação das tampinhas. Interessados em disponibilizar um espaço para arrecadação, é possível se tornar. O cadastro está disponível no site da Unimed Brusque.

