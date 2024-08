Nova turma de Costura Industrial do Sindivest e Senai de Brusque é iniciada; saiba como se inscrever para a próxima

Iniciaram na segunda-feira, 19, as aulas da sexta turma do curso gratuito de Corte e Costura Industrial em Brusque, promovido pelo Sindicato Patronal das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest), junto com a Câmara Setorial Têxtil da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), em parceria com o Senai.

A formação é composta por 60 horas/aula e é 100% prática. A grade curricular foi desenvolvida por diretores de empresas do segmento têxtil. Para o desenvolvimento das atividades propostas, os alunos recebem a doação de matérias-primas e peças talhadas, para o desenvolvimento de seus protótipos.

As aulas da sexta turma do projeto, de cunho social e profissionalizante, são realizadas nas segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 22h, no Senai de Brusque.

“Estamos muito felizes de receber os novos alunos. O curso é bem prático e focado na realidade das indústrias da nossa região. É uma oportunidade única para quem busca se aperfeiçoar nesse setor, que tem muito potencial de crescimento. Desejamos um ótimo curso a todos”, ressalta a presidente do Sindivest, Onésia Adriana Liotto.

Para a coordenadora de Educação Profissional do Senai de Brusque, Fabiane Fantoni Winter, é uma alegria apoiar projetos sociais e incentivar a educação profissionalizante. “Nossas boas-vindas aos novos alunos, que iniciam este curso, que é pensado especialmente para o segmento têxtil”, destaca.

Sétima turma

Por conta da grande procura de alunos interessados, o Sindivest e o Senai realizam um feito inédito neste segundo semestre de 2024, ao abrir duas turmas em um único mês.

“Daremos início a sétima turma no dia 29 de agosto, pois tivemos muitas pessoas buscando pelo curso. Já estamos com 17 inscrições confirmadas, o que demonstra a qualidade deste projeto e a vontade das pessoas de aprender uma profissão tão necessária na nossa região”, comemora Onésia.

Vale lembrar que os alunos não têm nenhum custo para participar do curso de Costura Industrial, pois todo o investimento é subsidiado pela Fiesc, pelo Senai, Sindivest e empresas madrinhas.

Interessados em fazer parte da sétima turma, que terá aulas semanalmente nas quintas e sextas-feiras, devem entrar em contato pelo telefone 47-3355-6582 ou WhatsApp (47) 99639-4351.

