Vereadores Deivis da Silva e Alessandro Simas se filiam ao União Brasil

Os vereadores Deivis da Silva e Alessandro Simas se filiaram ao União Brasil. Eles eram do MDB e PP, respectivamente. Até então, o partido não tinha nenhum vereador na Câmara de Brusque.

Deivis era filiado ao MDB há muito tempo e uma figura importante do partido na região, já Simas estava no PP. O vereador foi eleito pelo DEM, que virou o União Brasil, após isso ele saiu do partido e foi candidato a deputado em 2022 e a prefeito em 2023 pelo PP.

Ambos anunciaram a troca no último dia da janela partidária de 2024. Trata-se do último período em que os vereadores podem trocar de sigla antes das eleições de outubro.

Leia os destaques da semana:

1. Conheça projeto de centro comercial que será construído no antigo prédio do INSS de Brusque

2. Moradora de Brusque pede ajuda para custear cirurgia no coração: “é uma corrida contra o tempo”

3. Ponte do Centro não terá alças de acesso à avenida Beira Rio

4. Justiça de Brusque condena homem que ofendeu vereadora em vídeo nas redes sociais

5. Após aumento de casos de dengue, número de atendimentos dobra nos hospitais de Brusque

Assista agora mesmo!

Agressão de mulheres e abuso sexual de crianças: policial civil relata casos difíceis do dia a dia: