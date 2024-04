La Niña, indicado por temperaturas oceânicas abaixo da média próximo à costa do Peru e Equador, já mostra sinais de seu possível início.

Enquanto a influência do El Niño persiste em abril, ele está em declínio e pode ser considerado encerrado até meados de maio, segundo meteorologistas.

A expectativa é que o La Niña comece a interagir com a atmosfera do planeta a partir do segundo semestre de 2024, influenciando significativamente o clima global.

O meteorologista Piter Scheuer vem fornecer detalhes, acerca de como este novo fenômeno deve impactar o inverno na região de Brusque. Fique atento ao boletim a seguir para mais informações.

La Niña e o inverno de Brusque

Este boletim, tem como objetivo, elucidar as prováveis influências do fenômeno La Niña sobre o Vale do Itajaí, a partir do segundo semestre.

Com base em análises preliminares, é possível antecipar que o inverno de 2024 se apresente com características mais severas em comparação ao ano anterior.

Em 2023, o El Niño desempenhou um papel crucial, atuando como um agente moderador na frequência das incursões de massas de ar frio.

Contudo, para o corrente ano, prevê-se que os pulsos invernais sejam mais recorrentes e intensos na região de Brusque.

Como resultado, espera-se que episódios de temperaturas baixas se estendam por períodos mais longos.

É importante ressaltar que a ocorrência de dias mais quentes ainda é esperada, sendo um aspecto normal da estação.

No entanto, nesta ocasião, tais episódios tendem a ser mais breves, enquanto os períodos frios poderão se estabelecer por uma duração mais prolongada, em comparação com o inverno passado.

Para o setor comercial, especialmente o de vestuário e calçados, esta previsão representa uma notícia alvissareira.

A expectativa de um bom inverno é um fator, que tradicionalmente impulsiona as vendas, indicando um período propício para o aquecimento do mercado.

Inverno climatológico normal com La Niña

A análise do inverno de 2024, em comparação com o anterior, revela portanto, uma tendência de maior frequência nos episódios de frio.

Contudo, ao considerarmos o histórico climático, prevê-se que Brusque experimentará uma estação dentro da normalidade, seguindo os padrões estabelecidos ao longo dos anos.

Diante do El Niño então agindo, o inverno de 2023 foi uma exceção nesse padrão.

Antecipamos que a estação deste ano deva se estender além do habitual, com possíveis pulsos de frio alcançando Brusque até setembro e, talvez, outubro.

Isso se deve à influência do fenômeno La Niña, que estará plenamente integrado à atmosfera do planeta nesse período.

Portanto, espera-se um inverno mais intenso que o de 2023, mas ainda em conformidade com o padrão histórico regional.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Fotos e mais notícias após anúncios

Vamos fazer uma breve pausa nas informações para um agradecimento especial aos patrocinadores do Blog do Ciro Groh, que apoiam a continuidade de nosso trabalho.

Convidamos você a então conhecer cada um deles por meio dos logotipos a seguir; clique para explorar os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Descubra o segredo das ruínas então envoltas pela mata de Brusque

2. Rastreando a origem: a incrível viagem fotográfica às nascentes do rio Itajaí-Mirim

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento editorial, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK