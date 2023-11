VÍDEO – Após colidir contra motocicleta, motorista foge do local do acidente sem prestar socorro em Tijucas

Uma motociclista de 28 anos ficou ferida após uma colisão com um carro no bairro Mata Atlântica, em Tijucas, na manhã desta terça-feira, 7. O acidente aconteceu por volta das 9h.

Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local, a motociclista já estava sendo atendida pelos bombeiros.

Ela relatou que transitava pela avenida Jacarandã sentido Centro, quando no cruzamento em frente ao supermercado um Ford Ecosport avançou sua preferencial e colidiu contra o veículo.

Ela caiu na via e sofreu lesões leves no pé direito. Ainda segundo a vítima, o carro era conduzido por uma mulher, que teria parada a cerca de 100 metros do local do acidente para ver se havia algum dano no veículo.

Após isto, ela fugiu do local sem prestar socorro. Diante dos fatos e dos registros feitos pelas câmeras, um boletim de ocorrência foi feito.

Veja o vídeo:

