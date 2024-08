VÍDEO – Briga entre clientes é registrada em bar de Joinville

Uma briga generalizada entre clientes foi registrada no fim da tarde deste domingo, 18, em um bar localizado no Centro de Joinville. O caso ocorreu por volta de 18h na rua Max Colin.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível perceber que vários homens se agridem no local. O motivo é desconhecido, mas um deles até chega a partir para cima de outro com uma garrafa de cerveja e outros dois tentam se agredir com cadeiras.

Assista ao vídeo:

Segundo a Polícia Militar, a briga deixou um homem de 38 anos com uma lesão na cabeça e que os autores deixaram o local antes da guarnição da PM chegar. O estado de saúde atual da vítima não foi informado.

Um boletim de ocorrência foi registrado, além dos envolvidos no caso orientados pelos policiais. Até o momento, o bar onde a briga ocorreu não se manifestou.

