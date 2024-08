Entre os dias 14 e 17 de agosto acontece a 13ª edição da ABCasa Fair, a maior feira de negócios do setor de casa e decoração da América Latina. Participando pela sétima vez do evento, a NDI Distribuição enxerga a feira como uma oportunidade de ampliar as vendas, apresentar as tendências do segmento e estreitar os relacionamentos comerciais. Com transações de negócios no modelo B2B, a ABCasa Fair reúne as principais novidades e tendências do segmento de casa e decoração.

“ABCasa traz os principais compradores do setor, por isso buscamos prospectar novos clientes e apresentar nossos produtos a eles. Nosso showroom inclui malas, travessas, taças de cristal, canecas e produtos licenciados pela Disney e Ambev”, afirma Julia Kapzer, coordenadora de comercial da NDI Distribuição.

Com exclusividade no Brasil, a marca apresenta a linha de potes herméticos de cerâmica. Disponíveis nos tamanhos 450 ml, 700 ml e 1 litro e nas cores creme, cinza e menta, o pote garante design moderno e versatilidade capaz de armazenar tipos de alimentos diferentes e resistente a altas temperaturas.

“Nossos potes herméticos de cerâmica são livres de substâncias químicas nocivas. A cerâmica não só preserva a integridade dos alimentos, mas se torna uma opção para quem busca praticidade na cozinha. Esse tipo de material é fácil de ser lavado e resistente a temperaturas, o que garante que o alimento fique preservado por mais tempo”, completa Giuliana Gasparin, gerente comercial da NDI Distribuição.

Confira alguns produtos disponíveis no showroom da NDI Distribuição na ABCasa Fair:

1- Caneca de Porcelana Retro Mickey Mouse Classic 300ml

2- Travessa Retangular Cerâmica Évora 1,5l

3- Pote de Cerâmica Hermético Creme 700ml

4 – Taça de Vidro Cerveja Stella Artois 250ml

5- Prato Raso de Porcelana Joaquina Dourado 27 Cm

6 – Taça para Vinho 510ml

7 – Mala de Bordo Viagem Preta Noah