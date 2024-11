VÍDEO – Carro com identificação do Exército e giroflex é abordado pela PM em Itajaí

Um Fiat Sena com identificação do Exército e giroflex foi abordado pela Polícia Militar em Itajaí na manhã da terça-feira, 5. O caso aconteceu na rua José Gall, por volta das 10h.

Segundo a PM, a abordagem aconteceu uma vez que o veículo não possuía placas oficiais. Em consulta, os policiais constataram que o veículo era particular e estava registrado em nome de pessoa física.

Giroflex e brasão do Exército

O Carro possuía uma manta magnética na cor branca no porta malas e o brasão do Exército no capô. Além disso, tinha giroflex na grade dianteira e pára-choque traseiro, com luzes intermitentes na cor branca, que eram acionadas em um interruptor no painel.

Ao ser abordado, o motorista, de 42 anos, se identificou como um tenente do Exército. Ele foi revistado e nada de ilícito foi encontrado.

Ele apresentou a identificação militar com a graduação de Soldado Reformado expedida em março de 2015. Não havia pendência nos documentos dele.

O homem foi conduzido até a Central de Plantão Polícia a fim de serem realizados os procedimentos ao uso indevido de símbolos oficiais em veículos particulares, sendo a identificação apreendida e procedimentos de trânsito elaborados.

Assista ao vídeo:

