VÍDEO – Carro sai da pista e atinge cerca no Azambuja, em Brusque

Um carro saiu da pista e atingiu uma cerca no bairro Azambuja, em Brusque. O vídeo foi enviado por um leitor ao jornal O Município na manhã desta segunda-feira, 1º, porém, não é possível precisar a data do acidente.

O caso aconteceu na rua Padre Antônio Eising. De acordo com as imagens feitas, é possivel ver que o veículo subiu a calçada, arrancou parte da cerca e só parou após bater em um barranco. O motorista do veículo ainda não foi identificado.

O Corpo de Bombeiros registrou um acidente envolvendo um carro no local na noite do domingo, 31. Questionada, a corporação não divulgou detalhes até a publicação desta matéria. Não há informação de feridos ou dinâmica do acidente.

Veja o vídeo:

