VÍDEO – Homem morre afogado após ser arrastado com a esposa em Meia Praia

Um homem morreu após tentar salvar a esposa de um afogamento em Itapema, durante a tarde deste domingo, 3. A vítima foi arrastada pela água até a praia de Perequê. O caso ocorreu por volta das 16h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de arrastamento de três pessoas. Ao chegarem no local constataram que um homem e uma mulher teriam sido arrastados pelo mar. A filha do casal foi encontrada na areia.

A mulher foi resgatada pelos Guarda-Vidas, já o homem havia submergido, sendo encontrado posteriormente do outro lado do molhe, na praia de Porto Belo. Ele foi retirado da água com grau 6 de afogamento.

Após uma hora de atendimento, com auxílio do Arcanjo, o médico do Samu declarou o óbito da vítima. A identidade da vítima e dos envolvidos não foi divulgada.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. VÍDEO – Briga é flagrada em estacionamento de supermercado no Santa Rita, em Brusque

2. Defesa Civil alerta para chuva intensa nesta segunda e terça-feira em Brusque

3. VÍDEO – Bryan Behr participa de programa da Rede Globo nesta segunda-feira

4. Confira os bairros de Brusque que devem ficar sem energia durante a semana

5. Cantor de Nova Trento apresenta música autoral em programa da RedeTV!

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: