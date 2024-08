VÍDEO – Hospital Imigrantes realiza neurocirurgia em criança de 10 meses em Brusque

O IMAS/Imigrantes Hospital e Maternidade realizou sua primeira neurocirurgia em uma criança em Brusque. O paciente, Noah Ceolin, de apenas 10 meses, é morador de Florianópolis e recebeu alta nesta quarta-feira, 30. O procedimento cirúrgico foi realizado na quinta-feira, 25, e durou cerca de duas horas.

Noah foi diagnosticado com cranioestenose do tipo trigonocefalia, uma anomalia congênita que causa o crescimento anormal do crânio a partir da união precoce da sutura metópica, que é responsável por unir a placa craniana frontal.

A cirurgia foi conduzida pelo neurocirurgião Dr. Willian Costa Baía Júnior, que explicou que a operação envolveu uma equipe composta por dois neurocirurgiões, anestesista, um instrumentador e mais dois circulantes.

“A cranioestenose do tipo trigonocefalia se apresenta quando as suturas, que são aqueles espaços entre um osso e outro no crânio de um bebê, se fecham antes do período previsto. Aí o bebê cresce e o crânio vai ficando mal formado”, detalhou o médico.

Campanha

A família de Noah organizou uma campanha de arrecadação de doações para realizar a cirurgia e passou diversas consultas e diagnósticos até chegar no hospital.

“Ele nasceu com essa doença e só descobrimos aos quatro meses. Passamos por quatro neurocirurgiões, cada um com uma técnica e uma proposta. O quinto foi o Willian, que tratou em nós, pais, os medos e as aflições. E de fato recebemos um atendimento extraordinário de toda equipe médica, que foi crucial para o sucesso da cirurgia e da evolução na recuperação”, contou o pai.

Confira vídeo da cirurgia:

Pós-operatório e Recuperação

De acordo com o hospital, nos primeiros 60 dias após a cirurgia, os pais de Noah precisam ficar atentos para evitar quedas ou impactos na cabeça, bem como, não deixar que o bebê coce a ferida operatória.

O neurocirurgião ressalta a importância de cuidados especiais nos primeiros dias, para evitar infecções. “Alimentar bem a criança, fazer os curativos na ferida operatória e evitar traumas na cabeça são essenciais. A expectativa é que passado esse período, Noah tenha uma vida normal”, afirmou o médico.

Após a alta, a família do bebê se sentiu aliviada e muito grata. “Ganhamos uma nova oportunidade e um recomeço, o sentimento é de vitória e alegria”, compartilhou o pai.

O presidente do Imas, Walmiro Charão Junior, avalia que a primeira neurocirurgia infantil, realizada pelo hospital, é um marco importante, “que demonstra nosso compromisso em oferecer cuidados de alta qualidade e impactar positivamente a vida das pessoas. Este é apenas o começo de muitos outros avanços que estamos em fase de implantação”, completa o presidente.

Confira imagens da cirurgia:

Leia também:

1. Homem que agrediu mulher por ciúmes durante formatura em Brusque é condenado

2. VÍDEO – Casal de Guabiruba transforma quintal em verdadeiro paraíso verde

3. Deputado federal Gilson Marques envia emenda de R$ 162 mil para Apae de Brusque

4. Paris 2024: Caio Bonfim conquista prata na marcha atlética

5. Motorista fica ferido após bater na traseira de caminhonete na rodovia Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: