VÍDEO – Incêndio atinge residência de madeira no bairro Bucarein, em Joinville

Um incêndio atingiu uma residência de madeira na rua Morro do Ouro, próximo à Arena Joinville, no bairro Bucarein, em Joinville, na madrugada deste sábado, 12.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência por volta das 5h.

A área total da residência era de 105 metros quadrados. As chamas atingiram 63 metros quadrados. Para combater as chamas, foram utilizados 12 mil litros de água. O tipo de perda foi considerada parcial, e a causa do incêndio foi identificada como um curto-circuito.

