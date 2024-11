VÍDEO – Incêndio em caminhão interdita parte de trecho da BR-101, em Joinville

Um incêndio em caminhão interdita a BR-101, em Joinville, na tarde desta quinta-feira, 31. O veículo entrou em chamas por volta de 16h30 no trecho do km 55, no sentido Curitiba (PR).

A Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, informou inicialmente que a interdição ocorria apenas na faixa direita e no acostamento, com apenas a faixa esquerda liberada. Em certo momento houve a interdição total da via, porém, às 17h36, a empresa publicou que a faixa da esquerda ficou liberada novamente.

Na atualização, também disse ainda que o congestionamento chegou a dez quilômetros (km) e que equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros atuam no atendimento. Não há informações sobre o que ocasionou o incêndio e se o motorista se feriu.

Confira o vídeo

*Matéria atualizada às 17h48 de 31/10 com atualizações repassadas pela Arteris.

