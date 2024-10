VÍDEO – Lei municipal que proíbe queima de fogos com barulho é ignorada em jogo do Brusque

Em desobediência a lei municipal que proíbe a utilização de fogos de artifícios com poluição sonora, foi registrada na noite desta segunda-feira, 14, a soltura de fogos de artifício com barulho no início do jogo entre Brusque x Ituano. A ação ocorreu antes dos atletas entrarem em campo. O prefeito André Vechi diz que irá tomar providências sobre o caso.

Nas redes sociais, o clube divulgou um vídeo que mostra o momento.

A lei municipal 380, sancionada em 2023, proíbe a “queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora, bem como proíbe fabricação e queima de balões”.

Conforme a lei, a punição por descumprimento varia de multa de R$ 1 mil para quem manusear o artifício, podendo dobrar o valor em caso de reincidência. E o valor de R$ 2 mil para pessoas que fabricarem ou comercializarem os objetos. O valor também pode ser dobrado caso o episódio seja repetido com frequência.

O prefeito André Vechi esteve no estádio Augusto Bauer para acompanhar a partida e se manifestou, por meio de nota, sobre o ocorrido.

“O prefeito André Vechi estava no estádio na partida de ontem, e lamenta muito que a lei tenha sido descumprida. Além disso, medidas já estão sendo tomadas, e o município irá emitir uma notificação para o Brusque Futebol Clube, conforme determina a legislação municipal”.

