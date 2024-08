VÍDEO – Motociclista é flagrado transportando tronco de madeira em rodovia de Biguaçu

No fim da manhã de terça-feira, 30, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) flagrou um motociclista transportando um tronco de madeira na altura do quilômetro (KM) 6 da SC-407, em Biguaçu. Um vídeo registrou o momento da abordagem.

Diante da irregularidade, ele foi abordado e autuado pelos policiais rodoviários, com base no artigo 244, inciso VIII, do CTB. Questionado, ele informou aos militares que a madeira seria utilizada na construção de uma casinha para o seu cachorro.

Um outro veículo, apropriado, precisou ser chamado pela PMRv para o transporte da carga. Confira o vídeo:

De acordo com o Artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu inciso VIII, é proibido conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no § 2° do art. 139-A da Lei n° 12.009, de 2009.

