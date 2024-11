VÍDEO – Suspeita de arquitetar assassinato de mulheres trans em Blumenau é presa; veja imagens do crime

Nesta terça-feira, 26, uma mulher de 47 anos foi presa em Florianópolis. Segundo a Polícia Civil, ela seria a mandante de uma tentativa de execução de cinco mulheres transsexuais no dia 23 de novembro de 2023, em Blumenau.

Ainda conforme a Polícia Civil, no dia do crime, as vítimas foram surpreendidas por um homem que chegou caminhando no início da rua e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, atingindo as costas de uma delas, que sobreviveu ao disparo.

As outras quatro vítimas não foram atingidas pelos disparos. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime foi motivado por uma disputa de território em Blumenau para exploração de programas sexuais.

Veja o momento dos disparos

Na casa da mulher detida, foram apreendidas uma arma de fogo e diversas munições calibre .380, mesmo calibre dos estojos localizados e recolhidos no local do crime, além de diversas máquinas de cartão de crédito. “Em razão disso, foi dado voz de prisão em flagrante ao namorado e a mulher pela posse da arma e munições, respectivamente”, informou a Polícia Civil.

O delegado Bruno Fernando ressaltou que a polícia está em diligências para encontrar o homem que atirou nas cinco mulheres.

Os presos foram conduzidos para a Delegacia de São José. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas, assim como mais informações sobre o caso.

