Brócolis, aquela arvorezinha, de cor verde bandeira, também te agrada? Não sei ao certo o ano em que esse vegetal começou a aparecer com maior frequência nas prateleiras de mercados e feiras, consequentemente na mesa dos brusquenses. Sei que nos anos 70 e 80 quando eu acompanhava meus avós na colheita da horta esse vegetal não era comum. No entanto, a partir de 1995 eu já usufruía dessa delícia para preparar as papinhas das minhas filhas.

Originário da Europa, é pertencente à família de crucíferas e adaptou-se bem ao nosso solo e clima. Do mesmo modo, nós nos adaptamos ao sabor e a textura desse alimento que veio complementar e colorir nossa dieta. Hoje em dia esse vegetal está presente em praticamente todos os restaurantes da cidade, sejam eles com serviço de bufê a quilo ou à la carte. Do mesmo modo, faz parte do mix das preparações feitas dentro dos lares das pessoas que, sem dúvida, se consideram “brocolovers”.

O brócolis é também bastante explorado em desenhos animados. Por exemplo, em episódios das “Meninas Superpoderosas” o delicioso brócolis entra como um alienígena do mal, (apresentando um ponto de vista de muitas crianças). Em outros filmes infantis o Brócolis aparece sendo rejeitado por uma bebê, mas no Japão isso não faria sentido, então descobri um site que mostra as alterações feitas em filmes para melhor adaptar eventos aos costumes diversos.

Os benefícios desse vegetal vão além da quantidade de fibras presente em uma porção ou na contagem pequena de calorias (100gr tem só 35cal). Ele é rico também em cálcio, minerais, potássio, ferro, zinco e nas vitaminas A, K, C, B1, B2 e B6.

Em relação às hortaliças, o brócolis é o que possui a maior concentração do ferro, nutriente importante para sintetizar células vermelhas do sangue, hemácias, que têm responsabilidade pelo transporte do oxigênio a todas as células do organismo. O sistema imune, aquele que combate os vírus e bactérias, também é beneficiado pelo consumo do vegetal. O zinco presente no brócolis ajuda a defesa do organismo contra antígenos. Assim, os resfriados e outras doenças são afastados quando ele está presente na dieta.

O brócolis é mencionado em diversos artigos científicos onde é enaltecido e indicado para a obtenção de uma vida saudável. Além disso, esse vegetal aparece também em publicações sobre o câncer, associando sua ingestão com inferior incidência dessa doença em pacientes pesquisados. Outros estudos comprovaram também que ele é eficaz na prevenção de doenças cardiovasculares e de diabetes.

Aqui seguem mais alguns pontos positivos para continuarmos sendo “BROCOLOVERS”:

Recupera as fibras musculares: por conter Vitamina C, um potente antioxidante que combate radicais livres e auxilia na recuperação muscular pós treino.

Permite a contração muscular: ela só é possibilitada pela presença de Cálcio nas células. O brócolis, por conter esse nutriente, dá a quantidade necessária para que as fibras musculares possam contrair e relaxar, evitando as câimbras.

Regulação hormonal: seus nutrientes também ajudam na produção e liberação de hormônios. Ele diminui os níveis de estradiol – que pode ser responsável pelo acúmulo de gordura – e aumenta os níveis de testosterona, que promove o crescimento muscular.

Repara o DNA: o ácido fólico do brócolis é essencial na reparação de fitas de DNA, o código genético de todas as células.

Produz novas células sanguíneas: não há crescimento muscular se a energia necessária não chega até o músculo. Por promover a formação de novas células do sangue, o brócolis faz com que os músculos sejam sempre supridos pela quantidade de oxigênio e glicose que eles precisam para crescer.

Além de dar melhores resultados no treino de hipertrofia, o brócolis também traz muitos benefícios para a sua saúde.

Esse vegetal pode ser consumido quente, frio, morno, inteiro, em pedacinhos ou até em creme. Muito versátil! Algumas das formas mais usadas para cocção de brócolis são: mergulhá-lo em água fervente previamente salgada e deixa-lo lá até ficar al dente, depois escorrer e servir. Outra forma é cozinha-lo no vapor. Seguem algumas receitinhas, que nós curtimos e aprovamos, confiram o link do Buzzfeed.

Michelle Kormann da Silva – gastrônoma

Janete Tridapalli Duarte – nutricionista