A umidade marítima promete ditar as regras do tempo neste sábado, 16, em Brusque e região, trazendo uma condição climática, exigindo assim cautela para aqueles que planejam atividades ao ar livre.

Sob a influência deste sistema, portanto, o céu deve permanecer predominantemente nublado, com potencial para chuvas, sem um horário específico para ocorrer.

O sol, mesmo que apareça, não deve predominar, pois seu brilho tende a ser constantemente ofuscado pela nebulosidade.

O meteorologista Leandro Puchalski reforça essa previsão em seu boletim, destacando o cenário de instabilidade que se desenha para este sábado.

Para conferir os detalhes completos, veja a nota, na íntegra, logo após a foto.

O tempo no sábado

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Informamos aos moradores de Brusque e região que as condições climáticas previstas para este sábado podem dificultar os planos de atividades ao ar livre.

Sob a influência da umidade marítima, que deverá impactar boa parte da faixa leste de Santa Catarina, incluindo o Vale do Itajaí-Mirim, espera-se um cenário de instabilidade.

Na prática, este sistema atmosférico, então, traz risco de chuvas intermitentes, sem um horário exato para sua ocorrência.

Apesar de a previsão indicar possíveis intervalos de melhora, o sol, caso apareça, não deve predominar, já que a nebulosidade tende a ofuscar seu brilho de forma constante.

De modo geral, não são esperados grandes volumes de precipitação.

No entanto, o clima sinaliza permanecer úmido durante todo o dia, impactando diretamente as temperaturas, que devem permanecer em um patamar mais agradável, devido à cobertura de nuvens.

A previsão, pois, indica uma oscilação nos termômetros entre 23°C e 26°C, com variações discretas para mais ou para menos.

O tempo no domingo

Olhando para o domingo, os modelos meteorológicos trazem uma previsão mais otimista para aqueles que planejam atividades ao ar livre.

O sol promete surgir por intervalos mais prolongados, embora o risco de chuva persista em função da mesma umidade marítima, especialmente entre a madrugada e o amanhecer.

Sob a perspectiva de sol, as temperaturas devem registrar um aquecimento maior, podendo atingir até 30°C, e em algumas áreas, exceder essa marca.

Monitoramento

Essa é a previsão mais recente, com base nas atualizações dos modelos meteorológicos.

Ressaltamos que essas projeções estão sujeitas a ajustes, conforme novas informações forem incorporadas.

Seguiremos monitorando as condições e traremos novas informações conforme necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O sábado na madrugada

Seguindo com a edição deste sábado, trazemos agora um panorama do monitoramento climático observado na madrugada em toda a região de Brusque.

A tabela a seguir então apresenta as temperaturas mínimas, pontuadas logo após o amanhecer, com cada local destacado em vermelho.

A apuração também inclui os volumes de chuva acumulados entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, pontuados nos campos em azul.

O sábado nas fotos dos leitores

Para encerrar, não perca a oportunidade de se emocionar com as fotos incríveis então enviadas pelos nossos leitores.

Cada uma delas é um reflexo único do amanhecer deste sábado, capturando a beleza do início da manhã. Cada imagem, pois, conta uma história, um sentimento, um lugar especial.

Deixe-se envolver por esses cenários que, com simplicidade, tocam o coração e nos lembram da grandiosidade dos pequenos detalhes da vida.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

