Acidente entre duas picapes em Brusque deixa duas pessoas feridas

Um acidente entre duas picapes deixou duas pessoas feridas em Brusque. A colisão aconteceu na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras, por volta das 3h30 deste sábado, 16.

Uma picape Toro e uma Hilux se envolveram no acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da Toro não estava no local quando a equipe de resgate chegou. O passageiro que estava no banco do carona, um homem de 31 anos, sofreu um corte na cabeça e foi levado ao Hospital Azambuja.

A ocupante da Hilux foi atendida pela equipe do Samu. Detalhes sobre o estado de saúde dela e a dinâmica do acidente não foram informados.

Conforme os bombeiros, foi encontrada uma arma dentro da Toro. O revólver foi deixado com a Polícia Militar.

