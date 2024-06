A região de Brusque está prestes a completar, neste domingo, 2, seu quinto dia consecutivo de tempo seco, caso a previsão direcionando ausência de chuva para o decorrer do dia, venha se confirmar.

Entretanto, os guarda-chuvas podem voltar a ser úteis na região no início da próxima semana, diante da expectativa apontando o retorno das precipitações, possivelmente trazendo a volta do frio úmido.

Para oferecer uma explicação abrangente sobre o tema mencionado, buscamos então a experiência de um profissional da área.

O meteorologista Piter Scheuer nos concedeu uma entrevista especial, detalhando o que esperar das condições climáticas futuras. Os detalhes estão apresentados no boletim a seguir.

Domingo sem chuva

*Boletim: Piter Scheuer >>

É com prazer que estamos aqui para detalhar, mais uma vez, as condições do tempo previstas para Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí.

Começamos por este domingo, que promete condições amplamente favoráveis para atividades ao ar livre.

Em termos práticos, isso significa que, os modelos meteorológicos antecipam a presença do sol entre variações de nuvens.

O risco de chuva é praticamente inexistente, embora não possa ser totalmente descartado, especialmente no período noturno, por conta da umidade marítima.

Quanto às temperaturas, podemos antever uma tarde agradável, diante de máximas não excedendo a marca dos 25 °C.

Possível retorno da chuva

Quando avançamos com a previsão para o início da próxima semana, os modelos meteorológicos indicam a passagem de uma frente fria por Santa Catarina na segunda-feira, podendo começar a influenciar a região de Brusque a partir da noite. Antes disso, o sol ainda deve marcar presença, proporcionando então uma tarde de clima agradável entre 23 e 25 °C. É importante destacar que esse sistema de instabilidade tem potencial de fraca atividade, podendo ocasionar apenas chuva em baixos volumes e de forma mal distribuída. Muitos locais poderão passar apenas sob o aumento de nuvens, à medida que o dia for avançando ao período noturno. Frio úmido da terça-feira

O impacto mais notável dessa frente fria será o retorno do frio úmido na terça-feira, sob a presença de nuvens e risco de chuviscos ou garoa a qualquer momento, intensificando a sensação térmica.

Sendo assim, as temperaturas devem ficar em um patamar abaixo dos 20 °C. Isso deve resultar em uma tarde úmida e fria na região brusquense.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Madrugada sem chuva

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuva durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

