A previsão do tempo é sempre um tema de grande interesse e curiosidade, especialmente em datas marcantes, como a véspera de Natal, ocorrendo nesta terça-feira, 24.

Com isso em mente, esta edição visa trazer as informações mais recentes sobre as condições climáticas esperadas para Brusque e região, ajudando os moradores a se planejar com antecedência.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, as atividades ao ar livre merecem atenção, pois há risco de chuva ocasional, por conta da influência da umidade marítima.

Para fornecer detalhes mais completos, Scheuer compartilhou conosco um boletim esclarecedor, cuja íntegra da nota pode ser conferida logo após a foto.

O tempo na véspera de Natal

*Boletim: Piter Scheuer >>

Os moradores de Brusque e região terão uma véspera de Natal sem o calor intenso, que costuma caracterizar esta época do ano.

A previsão para esta terça-feira aponta temperaturas abaixo da média, com máximas variando entre 25°C e 28°C, longe dos 33 a 35°C, comuns em dezembro.

Em relação ao tempo, que é a principal preocupação para esta data especial, recomendamos atenção para quem planeja atividades ao ar livre.

Há risco de chuvas, que podem ocorrer a qualquer momento, especialmente no início da manhã e a partir do meio da tarde em direção à noite.

Isso se deve à influência da umidade marítima, responsável por trazer muitas nuvens à região do Vale do Itajaí-Mirim.

No entanto, as instabilidades devem ser intercaladas por períodos de tempo seco, com breves aberturas. Apesar disso, o sol não deve predominar ao longo do período.

De maneira geral, prevê-se um cenário propício para a realização de atividades externas em determinados momentos do dia.

Contudo, é recomendável estar atento ao risco associado à umidade, que pode se manifestar a qualquer momento, de maneira imprevisível, portanto.

Considerações gerais

Essas informações são baseadas nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, e como toda previsão do tempo, estão sujeitas a alterações.

Continuaremos monitorando e fornecendo as atualizações pertinentes, conforme necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição desta terça-feira, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da nossa próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta terça-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

Permita-se envolver por essas cenas inspiradoras e desfrute de cada detalhe que elas têm a oferecer.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

