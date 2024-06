O frio desta reta final de junho, que fez os moradores de Brusque resgatarem seus casacos e cachecóis guardados nos armários até então, parece ser apenas um aperitivo do que está por vir ainda neste mês.

Se as atuais projeções meteorológicas se confirmarem, o município enfrentará as menores temperaturas do ano até o momento, podendo até ficar abaixo de 5°C no amanhecer de domingo, 30.

Para trazer mais detalhes sobre esse tema, contamos com a expertise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo.

Confira a nota emitida por ele logo após a foto a seguir.

Frio deve aumentar

*Boletim: Climaterra >>

Os moradores de Brusque, assim como das demais cidades do Vale do Itajaí, devem se preparar para a chegada do frio mais intenso do ano, inicialmente esperado para o próximo fim de semana.

Se as projeções dos simuladores se confirmarem, são esperadas temperaturas abaixo de 5°C no amanhecer de domingo, podendo encostar em 0°C nos municípios de maior altitude, como Vidal Ramos e cidades adjacentes.

Portanto, o frio, que chegou à região de Brusque nesta semana, deve então se intensificar, provocando uma queda maior nos termômetros ainda dentro deste mês, se estendendo aos primeiros dias de julho.

No entanto, é importante destacar que essa análise se baseia nas mais recentes atualizações dos simuladores meteorológicos, que estão sujeitos a mudanças, à medida que novas informações são incorporadas.

O tempo antes do frio forte

Antes disso, vamos nos concentrar na previsão para esta quarta-feira. Há uma melhora gradual do tempo prevista, com o sol retornando à região de Brusque durante a tarde, após uma manhã ainda instável.

O destaque é a queda das temperaturas com a chegada da noite, sendo então apenas um prenúncio do frio esperado para o fim de semana.

Vale ressaltar que essa estabilidade do tempo dura pouco, até sexta-feira, quando as chuvas devem retornar à noite, trazendo na retaguarda o clima gelado previsto para os dias subsequentes.

No momento, é o que temos para anunciar, com base nas mais recentes informações, fornecidas então, pelos modelos meteorológicos.

*Com informações: Climaterra

O frio na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar também, os volumes de chuvas pontuados entre o período de meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 7

