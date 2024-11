A previsão do tempo, direcionada a Brusque e às demais cidades localizadas no Vale do Itajaí-Mirim, indica a continuidade de um padrão típico de verão no fim de semana que se aproxima.

O ar úmido e abafado, pois, tende a abrir espaço para possíveis pancadas de chuva, sobretudo a partir da tarde, tornando o cenário instável.

Essa condição exige planejamento antecipado por parte dos moradores que pretendem realizar atividades ao ar livre, especialmente as de maior duração.

Para trazer informações detalhadas e esclarecedoras sobre o tema, contamos, então, com a análise técnica do meteorologista Leandro Puchalski.

Confira, logo após a foto, a íntegra da nota emitida pelo profissional.

O tempo na sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

O boletim inicia com as informações desta sexta-feira, destacando pontos importantes aos moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre, especialmente as de maior duração.

A expectativa aponta para possíveis pancadas de chuva, com maior probabilidade a partir da tarde, sob um cenário típico de verão.

Embora as temperaturas não devam ultrapassar os 30°C, oscilando abaixo desse patamar, a sensação de abafamento estará presente.

Esse cenário tende a contribuir para um ambiente propício ao surgimento de instabilidades.

O sol, por sua vez, deve aparecer em alguns momentos, entre variações de nuvens, mas sem predominar de forma prolongada.

O tempo no fim de semana

Ao avançarmos para o fim de semana, o tempo deve então seguir uma dinâmica semelhante à prevista para esta sexta-feira.

Tanto no sábado quanto no domingo, são esperadas algumas aberturas de sol e bons períodos de tempo seco.

Contudo, atividades externas ainda exigem planejamento especial, já que as pancadas de chuva continuam sendo uma possibilidade, especialmente no período da tarde.

Em um típico cenário de verão, regiões próximas podem enfrentar condições bastante distintas, com chuva intensa em alguns locais e pouca ou nenhuma precipitação em outros.

As temperaturas tendem a oscilar, com a maioria das cidades permanecendo abaixo dos 30°C.

Embora alguns locais possam atingir ou ultrapassar essa marca, o calor não será intenso.

Ainda assim, a sensação de abafamento continuará presente, caracterizando o padrão climático dos próximos dias.

Monitoramento

É importante lembrar que a previsão pode sofrer ajustes conforme novas informações meteorológicas forem atualizadas.

Por isso, acompanhar os boletins de curto prazo é essencial. Seguiremos monitorando e trazendo atualizações sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

É com grande alegria que o Blog do Ciro Groh apresenta mais uma matéria interessante para você, nosso prezado leitor.

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações passam então a destacar os acontecimentos climáticos da madrugada na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer desta sexta-feira, como destacado em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados entre a meia-noite e as primeiras horas do dia.

Os dados, indicados nos campos em azul, refletem apenas a ocorrência de leve garoa em alguns pontos restritos da região.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a conferir as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem retrata de forma única a essência deste amanhecer de sexta-feira em diferentes locais mencionados nas legendas.

Aproveite e se inspire com esses belos registros.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

