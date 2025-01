Os moradores de Brusque e região, que pretendem aproveitar o primeiro fim de semana de fevereiro ao ar livre, devem ficar atentos ao que aponta a previsão do tempo.

O cenário climático será típico de verão, com momentos de sol intercalados por períodos de maior nebulosidade, especialmente nas manhãs.

No entanto, a partir da tarde, a atmosfera sinaliza uma condição mais instável, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de trovoadas e, em alguns pontos, atingir forte intensidade.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, emitiu um boletim detalhado sobre a previsão para esta sexta-feira, 31, e os próximos dias.

Em sua análise, ele destaca os principais fatores que podem influenciar o clima na região.

O conteúdo completo desse levantamento, repleto de informações essenciais, está disponível mais adiante, logo após a imagem.

Previsão para a sexta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim trazendo as principais informações sobre a previsão do tempo para esta sexta-feira.

Tanto Brusque quanto as demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim devem permanecer sob a influência do padrão climático de verão.

Isso significa que o sol promete aparecer entre nuvens, principalmente no período da manhã.

No entanto, a partir da tarde, a instabilidade tende a aumentar, elevando, assim, o risco de pancadas de chuva. Os modelos meteorológicos indicam, inclusive, a possibilidade de trovoadas isoladas.

Como é característico dessa época do ano, algumas áreas podem ser impactadas por precipitações intensas, enquanto outras próximas podem atravessar o dia sem registrar uma única gota.

Em relação às temperaturas, não há expectativa de calor extremo. Ainda assim, a sensação de abafamento deve estar presente.

Os termômetros podem até superar os 30°C em alguns pontos, mas, no geral, a máxima tende a se manter próxima desse patamar ou até um pouco abaixo na maioria das localidades monitoradas.

Previsão no fim de semana

Ao projetarmos o cenário para o primeiro fim de semana de fevereiro, observa-se que as condições atmosféricas previstas para esta sexta-feira se estendem também para sábado e domingo.

Ou seja, a variação entre sol e nuvens segue predominando, com o risco de pancadas de chuva persistindo, especialmente entre a tarde e a noite, acompanhadas, em alguns casos, de trovoadas localizadas.

As temperaturas continuam nessa mesma tendência, sem grandes picos de calor, mas com umidade elevada, intensificando a sensação de abafamento.

Resumo da previsão

Portanto, entre esta sexta-feira e o domingo, período que marca a transição de janeiro para fevereiro, Brusque e região permanecerão sob um padrão típico da estação.

Para quem pretende realizar atividades ao ar livre, a recomendação é priorizar o turno da manhã, quando as condições são mais favoráveis, já que as tardes tendem a ser mais instáveis, dificultando compromissos de média e longa duração.

Seguimos, pois, acompanhando as atualizações meteorológicas e, caso haja mudanças significativas, traremos novas informações oportunamente.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem o orgulho de apresentar os grandes parceiros comerciais que tornaram esta matéria possível.

Prezado leitor, clique nos banners abaixo e descubra quem acredita neste trabalho. Entre em contato e então conheça os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Cachoeira Arco-Íris: conheça um espetáculo escondido na mata de Botuverá

2. Botuverá vai então te surpreender com este lugar incrível; veja as fotos

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustrado em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 21

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK