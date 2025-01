Praça no bairro Águas Claras, em Brusque, é revitalizada

A praça localizada na rua Santa Cruz, em Águas Claras, passou por melhorias que revitalizaram o espaço, proporcionando um ambiente mais limpo e organizado para quem passa pelo local.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos realizou serviços como limpeza, pintura de meio-fio, roçada, plantio de flores e pintura dos bancos, conferindo uma nova aparência ao espaço. “Foi feita a recuperação da praça com novo paisagismo, incluindo o plantio de grama, flores, pinturas, bancos e lixeiras”, comentou o diretor de paisagismo da Secretaria de Obras, Kito Maestri.

No local, há um busto em homenagem a Johannes Baptist Rudolph, o primeiro imigrante a fixar morada no bairro Águas Claras, vindo da Alemanha em 1865. Ele também foi vereador de Brusque anos mais tarde.

Este busto havia sido danificado após um acidente envolvendo um caminhão, mas foi restaurado em 2025.

A praça conta ainda com uma pintura de ondas no muro, que chama a atenção de quem passa. “A ideia foi resgatar a história com uma pintura em uma pintura em estilo de onda para que a praça tivesse uma vida e que trouxesse alguns horizontes do passado buscando o presente”, destacou Kito.

