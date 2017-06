O inverno começa oficialmente daqui a 4 dias mas o frio, por enquanto, deu uma trégua aos brusquenses. Após um amanhecer com a presença do forte nevoeiro, sol predominou durante todo este sábado por nossa região com temperaturas em elevação, sendo que Brusque registrou nesta tarde,17, máxima de 27,4ºC observado por minha estação do Bairro Rio Branco.

Mas pelo visto, este aquecimento registrado no dia de hoje está com as horas contadas, pois o frio estará de volta para os catarinenses já na próxima segunda-feira. Segundo Marcelo Martins, meteorologista da Epagri/Ciram, amanhã domingo ainda teremos sol mas com aumento de nuvens no decorrer da tarde em todas as regiões. Do Oeste ao Litoral Sul, pancadas isoladas de chuva com trovoadas à noite, devido a aproximação de um sistema de chuvas. Para o início da próxima semana, céu encoberto com chuva e trovoadas na maior parte de SC. No Oeste e Sul do Estado, a chuva diminui no fim do dia com acentuado declínio nas temperaturas.

Temperaturas extremas deste sábado,17, em Brusque e região

Trago a seguir, os picos de temperaturas deste sábado, registrado por minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

13,6ºC com 27,4ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

14,9ºC com 26,7ºC /Bairro Centro/Brusque

15,4ºC com 26,5ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

12,7ºC com 23,2ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

13,2ºC com 22,3ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

No Vale do Itajaí

Trabalho de pesquisas abaixo feito pelo amigo Carlos Grothoff, com os valores mínimos e máximos observados em algumas cidades aqui do Vale do Itajaí neste sábado: