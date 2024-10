Ação de Dia das Crianças do Brusque disponibilizou 100 ingressos para crianças acompanharem jogo contra Ituano

Em comemoração ao seu 37º aniversário e ao Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, o Brusque Futebol Clube lançou uma ação especial em parceria com cinco escolas do município. O Marreco distribuiu 100 ingressos em escolas para que as crianças pudessem acompanhar a partida contra o Ituano, realizada nesta segunda-feira, 14.

A iniciativa tem como objetivo aproximar o clube das futuras gerações de torcedores, promovendo o envolvimento dos jovens com o futebol e com o time da cidade.

Como parte da ação, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer de perto o ambiente de um jogo oficial, incentivando desde cedo o sentimento de pertencimento e apoio ao time.

Estiveram envolvidas na ação as seguintes escolas:

– Escola de Ensino Fundamental Professora Georgina de Carvalho Ramos da Luz;

– Escola de Ensino Fundamental Rotary Club Companheiro Ayres Gevaerd;

– Escola de Ensino Fundamental Angelo Dognini;

– EEB Francisco de Araújo Brusque;

– EEB Santa Terezinha.

