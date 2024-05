Acidente deixa vítima presa às ferragens na BR-101, em Garuva

Um acidente na BR-101, em Garuva, deixou uma vítima presa às ferragens. A ocorrência foi registrada por volta das 23h40 deste domingo, 5, no contorno sul. A imagem do local mostra o carro que se envolveu no acidente no acostamento e com danos na parte da frente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que não teve detalhes sobre identidade e sexo divulgados, foi atendida pela equipe de socorro da concessionária da rodovia. Quando os bombeiros chegaram ao local, ela já havia sido retirada do veículo.

Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.

