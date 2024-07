Acidente entre dois caminhões e um carro deixa uma pessoa ferida na Serra Dona Francisca

Um acidente entre dois caminhões e um carro deixou uma pessoa ferida nesta quarta-feira, 10, na Serra Dona Francisca (SC-418). O acidente ocorreu por volta de 12h em Ponte sobre o Rio Turvo, em Campo Alegre.

Segundo relatos dos envolvidos ao Corpo de Bombeiros Militar da cidade, o carro teria perdido o controle e invadiu a pista, acertando em sequência na lateral e frente de dois caminhões que vinham no sentido contrário.

Os bombeiros informaram que o motorista do carro, de 37 anos, encontrava-se de pé fora do veículo e que sofreu escoriações no rosto, além de fratura exposta no cotovelo do braço esquerdo.

A equipe médica limpou os ferimentos e imobilizou o braço esquerdo da vítima, que foi conduzida ao Hospital e Maternidade Sagrada Família, em São Bento do Sul. O estado de saúde atual do homem não foi informada.

Os motoristas dos caminhões não tiveram lesões físicas e dispensaram atendimento dos Bombeiros. O trânsito do local ficou aos cuidados da PM de Campo Alegre.

