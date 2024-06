Acidente entre três carros causa uma morte e deixa nove feridos na BR-280, em Mafra

Uma batida entre três carros na BR-280, em Mafra, no Norte de SC, causou a morte de um homem e deixou nove pessoas feridas. O acidente aconteceu na noite deste domingo, 2.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a colisão aconteceu por volta das 19h, próximo à Fazenda Batatais. Os carros envolvidos no acidente foram um Hyundai i30, um Volkswagen Gol e um Toyota SW4.

Testemunhas relataram que o condutor do i30 perdeu a direção do veículo na curva, rodou e bateu contra a lateral do Gol e posteriormente colidiu frontalmente com a SW4.

Atendimento às vítimas

O passageiro do i30, um homem ainda não identificado, estava no interior do veículo preso às ferragens, em parada cardiorrespiratória. Até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, a vítima estava sendo amparada por um médico que relatou que o homem entrou em óbito logo em seguida ao acidente.

Os bombeiros realizaram o desencarceramento e a extração da vítima, que ficou aos cuidados da Polícia Científica para as providências protocolares.

O condutor do i30, um homem de 41 anos, foi encontrado consciente e orientado. Ele tinha suspeita de trauma nas costelas, suspeita de hemorragia interna, suspeita de fratura de clavícula e ainda outros ferimentos e escoriações.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Canoinhas para atendimento médico.

No Gol estavam cinco pessoas. O condutor, um homem de 41 anos, foi encontrado consciente e orientado. Ele relatava dores na pelve e no braço direito e, após atendimento pré-hospitalar, foi conduzido para avaliação médica.

Uma das passageiras do Gol, uma mulher de 68 anos, não aparentava lesões, mas também foi conduzida para avaliação médica. Os demais passageiros do veículo foram atendidos e conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Canoinhas, sendo uma mulher de 36 anos, uma criança de 6 anos e um bebê de 7 meses.

No veículo SW4 estavam três pessoas, sendo o condutor um homem de 45 anos, que foi encontrado consciente e orientado, relatando dores torácicas. Ele foi avaliado e conduzido para a UPA de Canoinhas para avaliação médica.

Os passageiros foram conduzidos por pessoas que estiveram no local até o Centro Médico 24 Horas de Canoinhas para avaliação médica.

O local foi deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal para os demais procedimentos.

