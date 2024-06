Tudo que você precisa saber sobre a segunda edição do projeto “Conheça Brusque a Pé”

No Sábado Fácil, que ocorre no dia 8, a Fundação Cultural de Brusque vai promover a segunda edição do projeto “Conheça Brusque a Pé – Walking Tour Histórico”. Desta vez, o itinerário do passeio passará pelas igrejas do Centro Histórico: Igreja Matriz São Luiz Gonzaga e a Igreja Luterana – Paróquia Bom Pastor.

O passeio inicia às 9h, com saída da praça Barão de Schneeburg. Marcelo Backes Navarro Stotz será o guia, além das contribuições do Padre Diomar Romaniv e Pastor Edélcio Tetzner.

Os participantes devem fazer sua inscrição gratuita pelo WhatsApp (47) 3396-8113. No dia devem estar vestindo roupas confortáveis para caminhada, levar garrafinha de água e repelente.

O projeto

Walking tour é uma prática comum em diversos destinos turísticos do mundo. Em sintonia com essa tendência, em 2024, a Fundação Cultural de Brusque realiza o walking tour histórico destacando os atrativos culturais e históricos da cidade, fazendo uma relação com o passado e o presente.

Os roteiros turísticos permitem a interação dos caminhantes com o entorno e possuem o objetivo estimular a consciência de valorização do patrimônio cultural material e imaterial de Brusque.

Para tornar a experiência ainda mais imersiva, em parceria com a Página Curto Fotos Antigas de Brusque e outras fontes históricos, os participantes poderão escanear um QR Code para ter acesso a um material fotográfico histórico que traz um panorama das transformações que os locais sofreram ao longo dos anos.

O novo Mapa Turístico de Brusque realizado pelo Conselho do Turismo (Comtur), também é utilizado como material de apoio para as visitas.

