Acusado de engravidar filha, homem é condenado por esfaquear companheira grávida em SC

Um homem foi condenado por esfaquear a ex-companheira grávida na cabeça no município de Pinhalzinho, no Oeste catarinense. A vítima era testemunha de outro processo contra o autor. A sessão de julgamento durou aproximadamente 11 horas. Ele foi condenado a 25 anos por tentativa de homicídio qualificado.

De acordo com a denúncia, o acusado foi até a casa da ex-companheira, em fevereiro de 2023, e desferiu diversos golpes de facão na cabeça da vítima. A ação fez com que ela precisasse colocar, posteriormente, uma prótese craniana. Os três filhos: de 11, 13 e 18 anos presenciaram o crime. A mulher estava no sétimo mês de gestação.

O crime foi motivado pelo fato da vítima ter prestado depoimento contra o homem em outro processo, no qual ele é acusado de estuprar e engravidar uma de suas filhas. Sendo assim, havia uma medida protetiva contra o autor.

Consta ainda na denúncia que o condenado havia entregado a criança para seu irmão com intuito de que ele também cometesse o crime sexual.

No primeiro processo (de estupro), o padrasto foi condenado a 75 anos e um mês de prisão. Já seu irmão foi condenado a nove anos e sete meses de reclusão.

