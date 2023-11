Adolescente de 14 anos morre após se afogar em cachoeira de Florianópolis

Um adolescente de 14 anos morreu afogado em uma cachoeira localizada na rua do Marfim, bairro Monte Verde, em Florianópolis. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros às 13h30 desta terça-feira, 7.

Segundo o relatório, o menor foi atendido pela avançada do Samu com apoio do GBS. Segundo a equipe médica do Samu, quando chegaram ao local, o jovem já encontrava-se inconsciente (aparentando estar nesta situação há aproximadamente 40 minutos).

Retirado da água pelo Samu, foi dado início aos procedimentos de RCP, porém, sem sucesso.

