Homem que invadiu casa de idosa e a estuprou é preso no Oeste de Santa Catarina

A Delegacia de Polícia do município de Marema, no Oeste de Santa Catarina e integrante da Comarca de Xaxim, prendeu um homem de 43 anos, previamente condenado a 12 anos e 9 meses de prisão por estupro.

O crime ocorreu em abril de 2020, quando o acusado invadiu a residência de uma mulher de 76 anos e a violentou por aproximadamente 30 minutos.

Investigações

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o agressor entrou na casa da vítima, que se encontrava sozinha na ocasião, levando-a para o quarto onde cometeu o crime. A vítima relatou o incidente vários dias depois, quando necessitou de cuidados médicos.

Após a coleta meticulosa de todas as evidências, o Inquérito Policial foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, resultando na condenação do agressor. Com o mandado de prisão emitido, a Polícia Civil de Marema efetuou a prisão.

