Adolescente é esfaqueado por outro dentro de escola em Palhoça

Um adolescente de 15 anos foi esfaqueado nas costas por outro dentro de uma escola, em Palhoça, na Grande Florianópolis, na manhã desta terça-feira, 2. O agressor tem 14 anos e foi apreendido.

Adolescente esfaqueado em Palhoça

O caso aconteceu na EEB Irmã Maria Teresa, no bairro Ponte do Imaruim. A vítima foi levada a Unidade de Pronto Atendimento com corte superficial.

Segundo a Polícia Civil, o autor da agressão foi levado à delegacia logo após o ocorrido. As aulas na instituição foram suspensas nesta terça-feira. Não foram divulgadas mais informações.

