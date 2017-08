Um local com visão privilegiada de todo o centro de Brusque, o alto do Mont Serrat, como assim é chamado por nós brusquenses, continua em estado de completo abandono.

Ao longo desses últimos anos, vários gestores públicos passaram pela nossa prefeitura e a situação com o passar do tempo, só piorou, ou seja, o que poderia ser um local de entretenimento está sendo na verdade, um depósito de lixo com a mata tomando conta.

Penso que o lazer deve satisfazer as necessidades do indivíduo, principalmente as necessidades de descanso, pois está relacionado com a qualidade de vida. E nossa cidade carece de espaços assim!

Fica a pergunta: Quais são os entraves que estão impedindo o investimento por parte do poder público neste local tão privilegiado de Brusque?