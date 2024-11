Aluno leva veneno para escola e causa intoxicação em 14 pessoas, em Chapecó

Um estudante levou um frasco de veneno para uma escola e 14 pessoas foram intoxicadas em Chapecó na noite da quinta-feira, 31.

Quando a Polícia Militar chegou no local, o diretor da escola informou que um aluno teria jogado veneno em uma sala de aula, causando um forte odor. Além disso, os estudantes teriam trocado de sala duas vezes até descobrirem que se tratava de veneno para formiga.

Frasco embalado em uma sacola plástica

Na sequência, os policiais conversam com o aluno que levou o veneno. O jovem, de 18 anos, afirmou que trabalha em uma empresa de agropecuária e que ela iria descartar o produto, pois ele estava com o lacre rompido.

Então, ele pegou o veneno e o embalou em uma sacola plástica com uma fita. Ele disse que colocou o produto na mochila ao entrar na sala.

Em determinado momento ele foi ao banheiro e, quando voltou, sentiu um forte odor. Nisso, perguntou se os colegas de classe teriam mexido na mochila dele. Ninguém relatou nada, apenas riram.

Intoxicações

Após as trocas de sala, o frasco do veneno foi encontrado vazio dentro de uma lixeira. No total, 12 estudantes e dois professores tiveram reações como náuseas, dores de cabeça e alergias na pele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu as vítimas para a UPA. A Polícia Civil e Científica também foram acionadas. O jovem foi conduzido à Central de Plantão Policial.

