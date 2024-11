Júri popular condena homem que matou outro com golpe de faca e ateou fogo em corpo, em Brusque

O homem que matou Luiz Carlos Torrezani, de 62 anos, com um golpe de faca e incendiou o corpo dele foi condenado a 17 anos de prisão por júri popular nesta sexta-feira, 1º. O crime ocorreu em outubro de 2022, no bairro Steffen.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele permanece preso, mas ainda cabe recurso da defesa.

A pena do réu é de 17 anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 39 dias-multa.

O caso

De acordo com a acusação, o homem golpeou Luiz no abdômen com uma faca por motivo fútil, sendo ele o uso de entorpecentes e uma acusação de pedofilia. Na sequência, o réu ateou fogo no corpo da vítima. Luiz foi encontrado morto pela irmã em uma residência.

