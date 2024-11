Após briga em bar, homem é encontrado morto em Navegantes

Um homem foi encontrado morto no bairro Nossa Senhora das Graças, em Navegantes, na quarta-feira, 30. A Polícia Militar recebeu relatos de que dois homens estavam agredindo outro após um desentendimento em um bar da área. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída, ao lado de uma bicicleta verde danificada.

O homem apresentava diversas lesões e, próximo ao corpo, foi encontrada uma pedra que pode ter sido utilizada nas agressões. O caso foi rapidamente classificado como um possível homicídio doloso.

De acordo com a PM, após a primeira briga no bar, os suspeitos deixaram o local, mas retornaram para continuar a agressão. A polícia também suspeita que, além das agressões, a vítima possa ter sido atropelada pelo carro dos agressores, já que sua bicicleta mostrava sinais de colisão.

Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo na rua Paulo Ney Laurentino, onde abordaram os dois homens. Ambos estavam com manchas de sangue nas mãos e braços.

O carro apresentava danos, incluindo um para-choque amassado e vestígios de tinta verde, correspondente à cor da bicicleta da vítima. Dentro do veículo, os policiais encontraram um par de tênis brancos manchados de sangue, o que reforçou a conexão dos suspeitos com o crime.

Investigações

Ao serem interrogados, os suspeitos admitiram ter consumido álcool em um bar nas proximidades e de ter discutido com a vítima, o que teria levado a uma briga.

No entanto, negaram qualquer envolvimento na morte do homem. Apesar disso, as evidências coletadas no local e no carro sustentam a suspeita de que eles estejam envolvidos no crime.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para prosseguir com as investigações e realizar perícias no veículo e nos objetos apreendidos. O caso é tratado como homicídio doloso, e a vítima ainda não foi identificada, uma vez que não portava documentos.

Os suspeitos foram levados para a Central de Plantão Policial de Itajaí, onde estão à disposição das autoridades para novos depoimentos. O veículo foi apreendido para auxiliar nas investigações, que continuam com a coleta de mais evidências e testemunhos.

*Com informações do portal NSC

Leia também:

1. Primeira mulher no cargo, prefeita de Benedito Novo assume presidência da Amve

2. Sonho nas alturas: cadeirante de Guabiruba voa de helicóptero em surpresa emocionante

3. Mercado de Pulgas acontece na próxima semana em Brusque; confira programação

4. VÍDEO – Marcelo Maurex lança Somos Tão Jovens e celebra suas raízes em Brusque

5. VÍDEO – Câmera corporal registra momento que blumenauense que fugiu com filhos é capturado no Paraná



Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: