Média global: Santa Catarina altera forma de avaliação de estudantes na rede estadual

A média global é o novo método para avaliar estudantes das escolas da rede estadual de Santa Catarina. A iniciativa visa promover uma avaliação mais contínua e formativa, permitindo que os estudantes tenham oportunidades de demonstrar o aprendizado, já que a média global é a média aritmética das notas finais de todos os componentes/disciplinas da matriz curricular.

A novidade atende à Resolução Nº 043, do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC). Com a mudança, as notas de cada disciplina serão somadas e divididas pelo total de matérias que o estudante cursou no ano. A média que precisa ser alcançada pelos estudantes para serem aprovados permanece sendo 6.

Exemplo prático de como funcionará a nova forma de avaliação:

Em uma situação hipotética o aluno cursou cinco disciplinas;

Ele tirou 6 nas três primeiras disciplinas e 10 na quarta. Mas, na última, não foi bem e tirou 2.

Com a nova regra, as notas de todas essas disciplinas são somadas (6+6+6+10+2=30).

O resultado é dividido pelo número de disciplinas para obter a média global (30/5=6).

Nesse caso, o aluno teria uma média global 6. Com a nova regra, ele estaria automaticamente aprovado, mesmo não tendo alcançado a média em uma das disciplinas.

“Nosso intuito é sempre garantir as melhores condições para que nossos estudantes possam se desenvolver. Esta mudança fará a diferença para ver o desenvolvimento do estudante como um todo, levando em consideração a avaliação por habilidades e competências, também prevista em resolução do CEE/SC”, destaca o secretário de Estado da Educação, Aristides Cimadon.

A partir disso, o intuito é melhorar a qualidade da avaliação e promover um acompanhamento mais efetivo do processo de aprendizagem dos estudantes. A ideia é evitar que um único momento de avaliação tenha um peso excessivo na nota final, permitindo que os estudantes tenham mais oportunidades para demonstrar seu conhecimento e evolução.

